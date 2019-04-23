Республиканское общественное движение Улы Дала Кырандары (Орлы великой степи) выдвинуло своего кандидата Садыбека Тугела в президенты Казахстана.

Республиканское общественное движение "Улы Дала Кырандары" ("Орлы великой степи") выдвинуло своего кандидата в президенты Казахстана. Садыбек Тугел – первый претендент на президентский пост страны, чьи документы уже поданы в ЦИК.Садыбеку Тугелу 64 года. Он — вице-президент Федерации национальных видов спорта, шеф-редактор журнала "Казанат" и член национального Союза писателей, передает РИА Новости.20 марта Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну почти 30 лет, сложил с себя полномочия президента. Главой Казахстана стал бывший председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Досрочные выборы назначены на 9 июня 2019 года.