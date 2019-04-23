Татьяна Тарасова послала к черту критиков Евгении
Медведевой. Заслуженный тренер уверена, что комментаторами, нападающими на
фигуристку, движет зависть.
Татьяна Тарасова послала к черту критиков Евгении
Медведевой. Заслуженный тренер уверена, что комментаторами, нападающими на
фигуристку, движет зависть.
не стеснялась в выражениях в адрес
злопыхателей, которые нападают на Евгению Медведеву. Тренер отметила, что
фигуристы всегда выступают в эластичных облегающих костюмах – и она не
понимает, чем некоторым зрителям не понравился наряд Евгении.
"Что нашли они в костюме, я спрашиваю? Их какое дело?
Что, народу в стране нечем больше заняться?! Пошли они к чертовой матери —
надоели они! Прилипли к девкам из зависти! Пусть на себя смотрят!", -
цитирует Татьяну Тарасову .
Надо сказать, что Евгения Медведева отчасти сама спровоцировала
подписчиков. Фигуристка выложила в Instagram кадр из своего нового
показательного номера, с которым она выступила на шоу Ice Fantasia 2019 в
корейском Сеуле. Воспитанница Брайана Орсера вышла на лед в розовой латексной
мини-юбке и коротком топе. Во время номера она разделась – сняла с себя шубу.
В подписи под постом фигуристка объявила конкурс – она
призвала оставлять самые жесткие комментарии. Подписчиков долго упрашивать не
пришлось – хотя многие не нашли в себе сил на критику и оставляли хвалебные
отзывы. А вот Алина Загитова после этого отписалась от Медведевой в соцсетях.
Ранее в Сети появилось видео выступления Медведевой на ледовом шоу Ice Fantasia 2019 – его
выложил друг 19-летней спортсменки, болгарский певец Кристиан Костов. Некоторые
подписчики двукратной чемпионки мира и
Европы сравнили костюм спортсменки с нарядом для ролевых игр, а ее выступление
– с порнографией. Другие, в том числе и , выступили в защиту
фигуристки.
всегда резко реагирует на незаслуженную, по
ее мнению, критику российских фигуристов. На днях заслуженный тренер жестко
ответила бывшему полузащитнику "Зенита" Константину Зырянову, который
назвал фигурное катание "кошмарным видом спорта", напоминает