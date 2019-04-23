Татьяна Тарасова послала к черту критиков Евгении Медведевой. Заслуженный тренер уверена, что комментаторами, нападающими на фигуристку, движет зависть.

Татьяна Тарасова послала к черту критиков ЕвгенииМедведевой. Заслуженный тренер уверена, что комментаторами, нападающими нафигуристку, движет зависть.не стеснялась в выражениях в адресзлопыхателей, которые нападают на Евгению Медведеву. Тренер отметила, чтофигуристы всегда выступают в эластичных облегающих костюмах – и она непонимает, чем некоторым зрителям не понравился наряд Евгении."Что нашли они в костюме, я спрашиваю? Их какое дело?Что, народу в стране нечем больше заняться?! Пошли они к чертовой матери —надоели они! Прилипли к девкам из зависти! Пусть на себя смотрят!", -цитирует Татьяну Тарасову .Надо сказать, что Евгения Медведева отчасти сама спровоцировалаподписчиков. Фигуристка выложила в Instagram кадр из своего новогопоказательного номера, с которым она выступила на шоу Ice Fantasia 2019 вкорейском Сеуле. Воспитанница Брайана Орсера вышла на лед в розовой латексноймини-юбке и коротком топе. Во время номера она разделась – сняла с себя шубу.В подписи под постом фигуристка объявила конкурс – онапризвала оставлять самые жесткие комментарии. Подписчиков долго упрашивать непришлось – хотя многие не нашли в себе сил на критику и оставляли хвалебныеотзывы. А вот Алина Загитова после этого отписалась от Медведевой в соцсетях.Ранее в Сети появилось видео выступления Медведевой на ледовом шоу Ice Fantasia 2019 – еговыложил друг 19-летней спортсменки, болгарский певец Кристиан Костов. Некоторыеподписчики двукратной чемпионки мира иЕвропы сравнили костюм спортсменки с нарядом для ролевых игр, а ее выступление– с порнографией. Другие, в том числе и , выступили в защитуфигуристки.всегда резко реагирует на незаслуженную, поее мнению, критику российских фигуристов. На днях заслуженный тренер жесткоответила бывшему полузащитнику "Зенита" Константину Зырянову, которыйназвал фигурное катание "кошмарным видом спорта", напоминает