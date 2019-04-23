Российская теннисистка Маргарита Гаспарян стартовала с победы на турнире в турецком Стамбуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов. В первом круге она сумела преодолеть сопротивление Юханны Ларссон из Швеции.

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян стартовала с победы на турнире в турецком Стамбуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов. В первом круге она сумела преодолеть сопротивление Юханны Ларссон из Швеции.Теннисистки провели на корте 3 часа 10 минут. Гаспарян одолела шведку в трех сетах – 7:6 (8:6), 4:6, 6:3​​​. За выход в четвертьфинал соревнований она поспорит с победительницей матча между румынкой Михаэлой Бузарнеску и представительницей Израиля Юлией Глушко.Ранее в основную сетку пробилась еще одна российская теннисистка Вероника Кудерметова, в финале квалификации обыгравшая итальянку Мартину Ди Джузеппе со счетом 6:4, 6:1.