Проблема очистки воды важна для жителей любых населенных пунктов: мегаполисов, небольших городов, деревень и дачных поселков.

Проблема очистки воды важна для жителей любых населенных пунктов: мегаполисов, небольших городов, деревень и дачных поселков. Системы водоснабжения доставляют потребителю недостаточно чистую воду, которая может иметь в своем составе вредные химические элементы, бактерии и микроорганизмы. Решить проблему очистки воды можно с помощью фильтров. Выбирая, на каком из множества фильтров остановиться, рекомендуется обратить внимание на титановый фильтр отзывы о котором подтверждают его высокую эффективность.

Фильтры для очистки воды TITANOF (Титанов) отличаются своей долговечностью. Особенно наглядно убеждает в надежности фильтра официальная гарантия сроком 50 лет. Ультратонкая очистка 0,8 микрон – одно из достоинств, которыми отличается фильтр титанов. Он крайне эффективно удаляет из воды марганец, хлор, механические загрязнения, полностью избавляет воду от ржавчины, уничтожает бактерии и вирусы.

Фильтры Титанов производятся по запатентованной технологии, основу которой составляют фильтрующие элементы на основе пористого титана. Именно использование титана делает данный фильтр столь эффективным, долговечным и экономичным. Высокая прочность титана позволяет ему не бояться высоких температур и давления, делает его устойчивым к воздействию коррозии и кислот. Пористая структура спеченного титанового порошка задерживает мельчайшие частицы и производит ультратонкую очистку воды. Бактерицидные свойства титана помогают очищать воду от бактерий и вирусов.

Те, кто использует для очистки воды фильтр титанов отзывы о нем дают исключительно положительные. Данные фильтры можно использовать как для холодной, так и для горячей воды. Они одинаково подходят как для городской квартиры, так и для загородного дома или дачи. Их можно использовать также для очистки воды из скважины. В зависимости от степени загрязнения воды и необходимого ресурса ее потребления можно выбрать подходящую модель из линейки титановых фильтров. Возможны два способа установки фильтра: локальный (например, под мойку) и проточный магистральный.

Высокое качество фильтров TITANOF подтверждено не только положительными отзывами покупателей, но и победами во многих конкурсах. Например, продукция TITANOF победила в конкурсе на самый экологичный продукт года ECOBEST, и успешно участвовала в финале конкурса инноваций в Сколково.