Касым-Жомарт Токаев стал кандидатом в президенты Казахстана от правящей партии Nur Otan. За него единогласно проголосовали делегаты съезда. Токаев сказал, что будет продолжать политику Назарбаева.

Касым-Жомарт Токаев стал кандидатом в президенты Казахстана от правящей партии Nur Otan. За него единогласно проголосовали делегаты съезда партии, он проходит в столице республики. Ранее Токаева выдвинул в ходе своего выступления бывший глава республики Нурсултан Назарбаев.Сам Токаев считает для себя честью продолжить путь развития Казахстана, проложенный в прошлые годы."Я пойду на выборы, чтобы продолжить стратегический курс первого президента, елбасы (лидера нации — прим.ред.) на всестороннее развитие нашей страны. Свою задачу вижу в обеспечении преемственности политики нашего лидера", — подчеркнул он.Внеочередные выборы президента страны состоятся 9 июня, сообщает "Россия 24". Касым-Жомарт Токаев назначил их в начале апреля. Он стал президентом после того, как Нурсултан Назарбаев в марте сложил с себя полномочия.