Министерство иностранных дел Японии в своем ежегодном докладе Синяя книга по дипломатии отказалось от формулировки о принадлежности Южных Курил Японии.

Министерство иностранных дел Японии в своем ежегодном докладе "Синяя книга по дипломатии" отказалось от формулировки о принадлежности Южных Курил Японии. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.Как уточняется в сообщении агентства, в докладе 2018 года прямо указывалось, что Японии принадлежат четыре острова к востоку от Хоккайдо, которые контролирует Россия. А в докладе 2019 года говорится о том, что Москва и Токио работают над разрешением территориального спора под руководством премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина.Диалог Японии и России долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, напоминает РИА Новости.Япония, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан. Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией возвращение островов.Позиция Москвы следующая: Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит никакому сомнению.В ноябре 2018 года в Сингапуре прошла встреча лидеров Российской Федерации и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам встречи стороны договорились ускорить процесс переговоров по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.