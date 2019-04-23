Участник Уральских пельменей решил оригинальным образом привлечь зрителей на скорый концерт. Травмированный Андрей Рожков исполнил зажигательный танец на костылях.

Участник "Уральских пельменей" решил оригинальнымобразом привлечь зрителей на скорый концерт. Травмированный Андрей Рожковисполнил зажигательный танец на костылях.Участники отправляются нагастроли по городам Прибалтики. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников предупредилизрителей: скоро будут."Бабки едут на концерты. Приходите. Увидимся", —сообщил Мясников в Instagram.Подпись сопровождает видео, на котором звезда "Уральских пельменей" иего друг-коллега Андрей Рожков исполняют танец в образе двух старушек.Рожков и Мясников создали собственный юмористический проектосенью 2018 года, они стали гастролировать отдельно от "Уральскихпельменей". Артисты заявляли, что не планируют возобновлять деятельность сосновным коллективом, напоминает .На ролике Андрей Рожков отплясывает с костылями в руках.Участник получил травму в начале апреля. Из-заэтого даже пришлось переписывать программу одного из шоу. В последних концертах Рожков играет сидя – роли специально подкорректировали.Осенью 2018 года участники ВячеславМясников и Андрей Рожков открыли собственный юмористический проект. Они сталигастролировать отдельно от основного коллектива, заверяя, что о расколе вкоманде нет и речи. Но все испортила участница "Уральских пельменей"Юлия Михалкова – она призналась, что шоу "распилили на две части".