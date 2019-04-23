Наставника футбольной женской сборной Эквадора Луиджи Пескароло обвинили в харрасменте. Главный тренер и два его помощника временно отстранены от работы в национальной команде. Заявление на руководителей подала одна из футболисток, а местная федерация футбола (FEF) ведет расследование.

Наставника футбольной женской сборной Эквадора Луиджи Пескароло обвинили в харрасменте. Главный тренер и два его помощника временно отстранены от работы в национальной команде. Заявление на руководителей подала одна из футболисток, а местная федерация футбола (FEF) ведет расследование.По словам девушки, которую цитирует издание La Republica, Пескароло требовал переслать ему фото в обнаженном виде и после тренировки предлагал без веской причины зайти к нему в комнату. Спортсменка, имя которой не называется, подала официальную жалобу в прокуратуру . Роль помощников тренера в этом деле не ясна, а сам Пескароло отверг обвинения ив свою очередь готов пойти в суд.