Юного жителя Тюмени спасли из загоревшейся Волги: пока отец мальчика боролся с огнем, знакомый вытащил его из задымленного салона. Очевидец снял полыхающий автомобиль на видео.

Юного жителя Тюмени спасли из загоревшейся "Волги": пока отец мальчика боролся с огнем, знакомый вытащил его из задымленного салона. Очевидец снял полыхающий автомобиль на видео.Инцидент произошел около пяти часов вечера в минувшую субботу, 20 апреля, на углу улиц Пермякова и Артамонова областного центра."Взорваться может. Там еще ребенок маленький", — комментировали проезжавшие мимо автолюбители.После их слов к горящей машине подбежал молодой человек и быстро вытащил из салона мальчика двух-трех лет от роду. Его тут же подхватила мама и отвела в сторону, ребенок не пострадал.Владелец "Волги" справился с огнем еще до прибытия пожарных.