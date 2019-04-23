У политика собираются отобрать кондитерскую фабрику имени Карла Маркса, приватизированную его корпорацией Roshen. В Киеве зарегистрирован иск с требованием признать сделку незаконной и отнять завод у Петра Порошенко.

У политика собираются отобрать кондитерскуюфабрику имени Карла Маркса, приватизированную его корпорацией Roshen. В Киевезарегистрирован иск с требованием признать сделку незаконной и отнять завод уПетра Порошенко.Заявление всуд подал глава Социалистической партии Украины Илья Кива. По его словам, фабрикабыла не просто незаконно национализирована, а украдена. Кива требует вернуть еенароду.По словам лидераукраинскихсоциалистов,заявление было подано им после поражения пятого президента Незалежной Петра Порошенкона выборах. Кива объяснил, что "до этого момента суды контролировались егоадминистрацией, этот процесс в принципе был невозможен". Обращение политика размещенона сайте "Корреспондент.net".Отметим, что тема бизнеса Петра Порошенко активно затрагивалась егооппонентом по президентской гонке Владимиром Зеленским. 19 апреля на дебатах онобвинил действующего главу государства в том, что конфеты Roshen можно купить вРоссии. Кроме того, он спросил, как Петр Порошенко приватизировал фабрику имениКарла Маркса, если с 1998 года он был чиновником.Отметим, основал кондитерскуюкорпорацию Roshen в 1996 году. В состав компании входятподразделения на Украине, в Литве, Казахстане, Китае и Венгрии. В декабре 2018года стало известно, что он получил более20 миллионов долларов дивидендов от деятельности Roshen. Пожалуй, этакорпорация – во всех смыслах самое дорогое, что есть у побитого соперником навыборах политика.Напомним, второйтур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. По итогамтерпит поражение. За его оппонента ВладимираЗеленского проголосовали 73,23% избирателей.