Жители еще пяти районов столицы обсудили на публичных слушаниях проекты реновации ветхого жилого фонда. Собрания прошли в районах Бирюлево Восточное, Бутырский, Восточное Измайлово, а также Люблино и Свиблово. При этом в Свиблово на обсуждение было вынесено два проекта, отметили в пресс-службе стройкомплекса Москвы.

Жители еще пяти районов столицы обсудили на публичных слушаниях проекты реновации ветхого жилого фонда. Собрания прошли в районах Бирюлево Восточное, Бутырский, Восточное Измайлово, а также Люблино и Свиблово. При этом в Свиблово на обсуждение было вынесено два проекта, отметили в пресс-службе стройкомплекса Москвы.В ходе мероприятий жители высказали свое мнение относительно расположения жилых зданий и социальных объектов. Кроме того, москвичи высказывались по поводу планировки улиц, расположения парков, скверов и других зеленых зон.Активно на публичных слушаниях обсуждалось также строительство и реконструкция дорог. Архитекторам и проектировщикам будут переданы все замечания жителей районов реновации, которые они высказали в ходе собраний. Мнения москвичей будут учтены в ходе внесения изменений в проекты.Как отметили в пресс-службе столичного стройкомплекса, жители могут направить свои предложения по проектам в течение семи дней. Отправить свои замечания москвичи могут в окружные градостроительные комиссии в письменном виде, а также в электронном – на адрес комиссии. "Контакты окружных градостроительных комиссий можно найти на сайте префектур", – отметили в пресс-службе.В проектах планировки шести территорий учтены пожелания жителей. Авторы концепций получили наказы взяли наказы в виде обращений в прессе и соцсетях. В столичном стройкомплексе отмечают, что в соответствии с предложениями москвичей, в документы внесены поликлиники, школы, детсады, культурно-досуговые центры и другие социальные объекты.Подчеркивается, что проекты планировки всех шести территорий созданы на основании пожеланий жителей, которые они высказывали в виде обращений и наказов в социальных сетях и СМИ."Ознакомиться с полным содержанием проектов участники слушаний могли на экспозициях, которые были открыты с 12 по 18 апреля во всех пяти районах и в "Доме на Брестской" (ул. 2-я Брестская, д. 6)", – рассказали в пресс-службе.Ранее в столице состоялись публичные слушания по планировкам новых кварталов в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Метрогородок, Ивановское, Митино и Северное Тушино. в ближайшие дни собрания пройдут относительно проекта одного из кварталов в Измайлово на востоке Москвы. Узнать больше информации о реновации в своем районе горожане могут по номеру "горячей линии" 8 (499) 401-01-01.В мэрии подчеркивают, что обсуждение проектов необходимо для создания максимально комфортной среды для жителей. Новы районы будут строиться по квартальному принципу, с уютными зелеными дворами, коммерческими помещениями на первых этажах. Переселенцам предоставляют жилье большей площади, чем в старых домах.Реновация в Москве – один из крупнейших градостроительных проектов в мире. Она была утверждена 1 июня 2017 года. Реновация затронет около миллиона москвичей, они получат современное и комфортное жилье большей площади. Всего программа включает 5137 домов. Для нужд реновации подготовлено 323 стартовые площадки.