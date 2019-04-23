Сразу несколько новых оползней на Бурее предсказывают ученые. Возможны риски оценила межведомственная группа. Для это специалисты прибыли на место восстановленного русла. Геологам предстоит спрогнозировать, как может повести себя природа, которая зимой уже показала свой характер, передает ГТРК Дальневосточная.

Сразу несколько новых оползней на Бурее предсказывают ученые. Возможны риски оценила межведомственная группа. Для это специалисты прибыли на место восстановленного русла. Геологам предстоит спрогнозировать, как может повести себя природа, которая зимой уже показала свой характер, передает ГТРК "Дальневосточная".Внимание экспертов сейчас направлено на эту отвесную скалу. Именно отсюда откололись несколько миллионов тонн грунта, которые перекрыли Бурею. "Сопка осыпается, хотя сейчас это практически незаметно. Треск слышен постоянно. Вниз пока срываются мелкие куски породы", - сообщила корреспондент Татьяна Шевчук.Специалисты считают, что это только начало. Скальник весь покрыт трещинами и неустойчив. Растаявший грунт может усугубить ситуацию. "Вероятнее всего, осыпется правый склон и верхняя часть. Засыпать проран могут уже 200 тысяч кубометров", — прокомментировал глава отдела мониторинга экзогенных геологический процессов ФГБУ "Гидроспецгеология" Алексей Вожик.Причем, в зависимости от погодных условий, это может произойти в срок от недели до месяца. И это лишь часть возможных последствий крупного оползня.Напомним, когда возникшее в результате обвала цунами высотой до 60 метров (размером с 18-этажный дом) ворвалось в глухую тайгу, оно оставляло после себя только пни. "По всему берегу все еще разбросаны кубометры леса, которые повалил декабрьский оползень. Но большая часть деревьев вмерзла в лед. После того, как он расстает, это может преградить путь воде", — рассказала Татьяна Шевчук.Дальше все будет зависеть от поведения Буреи. Разница уровней в двух бассейнах, разделенных скальной дамбой, сократилась благодаря тому, что военные проложили новое русло. Однако из-за таяния снегов приток воды продолжает увеличиваться. "Раньше такого здесь не было. В это время приток воды здесь должен быть в 7 - 10 раз меньше. Все накопилось еще с прошлого года", - пояснил руководитель Амурского БВУ Федерального агентства водных ресурсов Андрей Макаров.Бурея в это время года, как всегда, нестабильна. Чтобы понять характер ее поведения, ученые снимают все данные на месте восстановленного русла. "Скорость достаточно большая — около 2 м/с. Ширина створа — 30 метров. Глубины разные", — уточнил завлабораторией гидрологии и гидрогеологии Института водных и экологических проблем Владимир Ким.Через канал каждую секунду проносится более 250 куб. метров воды – это три железнодорожных цистерны. Но при этом ширина прорана небольшая. Из-за этого могут полностью заблокировать поваленные деревья и обломки льда. Чтобы этого не произошло, спасатели сейчас вручную перевозят стволы к протоке.По прогнозам специалистов, максимальный приток воды к месту обвала начнется во время активного таяния в горах снежного покрова. Произойдёт это примерно в начале мая.