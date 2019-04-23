Непостоянство – именно этим словом можно описать любую девушку в мире. Резкая смена имиджа, погоня за новыми трендами – такова женская природа. В последнее время ходят слухи, что девушки вновь взбунтовались.

Непостоянство – именноэтим словом можно описать любую девушку в мире. Резкая смена имиджа, погоня зановыми трендами – такова женская природа. В последнее время ходят слухи, чтодевушки вновь взбунтовались.Вместоувеличения молочных желез многие неожиданно ринулись возвращать себе природныеформы. Может ли удаление имплантов стать новым общемировым трендом? В этом "Дни.ру" помог разобраться пластический хирург, член Российского общества пластических,реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Саратовцев.Для многих женщин красивая грудь – это признак гордости, красоты,статуса и успеха. Однако большинство девушек в погоне за идеалом, к сожалению, забываюто главной функции молочных желез. Поэтому именно грудь зачастую подвергаетсямногочисленным "перекройкам".Времена меняются, авместе с ними меняются и идеалы женского тела. Натуральная красота вновь входитв моду, а неестественно большая грудь все чаще и чаще становится причиной дляюмора и насмешек. Мировые звездыпостепенно вводят моду на естественные формы. Например, Виктория Бекхэм и НикольКидман открыто заявляют, что если у них и были импланты, то сейчас их нет.Станет ли удалениеимплантов новым общемировым трендом? Вполне возможно. Однако в России еще неттакого человека, который с точностью ответил бы на этот вопрос. На сегодняшниймомент нужно понимать, что заменяют или удаляют импланты девушкам пока не безпричины. В основном это не просто дань моде...На это пять причин...Самой распространеннойпричиной до сих пор остается "женское настроение" – некоторым девушкам просто не нравится результатоперации. Более редкой причиной является уплотнение капсулы вокруг импланта. Вэтом случае удаляется не только имплант, но и сама капсула. Не исключен также разрывимпланта. Однако это крайне редкое явление.К редким причинам такжеотносят и воспалительные явления в месте установки имплантов. В этом случаехирургическое вмешательство становится отнюдь не блажью, а остройнеобходимостью.В интернете гуляетмного информации о взаимосвязи между установкой имплантов и возникновениемимплант-ассоциированной анапластической крупноклеточной лимфомы. Развеиваемстрахи. Если посмотреть статистику в различных источниках, то случаев этогоредкого вида заболевания насчитывается примерно 300 в мире. Всего же девушек симплантами – около 8миллионов. Так что вероятность столкнуться лоб в лоб с заболеванием очень мала.Однако девушки – народ пугливый. Поэтому не будем исключать вероятность того,что новый тренд удаления имплантов связан именно с этой причиной.Сложно,но можноСамый распространенныйвопрос, который обычно поступает к хирургам: "Сложная ли это операция?" Делимсясекретом: простых операций не бывает, в каждой есть свои тонкости и нюансы. Однакопрофессиональный хирург знает как достигнуть лучшего результата без вреда дляпациента.Данная операция занимает от 1 до 2 часов работы. Обычнопосле удаления имплантов возникает растяжение тканей. В таком случае грудьнуждается в коррекции. Если мягкие ткани сильно истончены, то хирург предлагаетразличные виды подтяжки молочных желез с возмещением объема собственным жиром.что потом?Импланты удаляются из того же места, через которое были установлены.Однако если потребуется подтяжка груди, то новых следов не избежать. Но через некоторое время место операции становится незаметным,несмотря на то, что следы не исчезают полностью.Восстановиться, как ипосле любой пластики, помогут основные рекомендации. В первый месяц необходимо отказаться от бассейна, солярия, сауны и занятий спортом.Мечты имеют привычкукорректироваться и меняться. Поэтому не стоит переживать, если увеличеннуюнесколько лет назад грудь внезапно захотелось срочно уменьшить. Главное –правильно взвесить все за и против и найти хорошего специалиста.