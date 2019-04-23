Сервис позволяет оптимизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и сэкономить на услугах бухгалтера

Сервис позволяет оптимизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и сэкономить на услугах бухгалтераПользователям Интернет-банка «УРАЛСИБ – бизнес-online» теперь доступен сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело». Сервис позволяет оптимизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и сэкономить на услугах бухгалтера.Новый сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей объединяет все необходимые инструменты для ведения бухгалтерского и налогового учета онлайн. Бесшовная интеграция с Интернет-банком «УРАЛСИБ – бизнес-online» позволяет готовить расчетные документы непосредственно в личном кабинете интернет-банка «УРАЛСИБ – бизнес-online»С помощью сервиса доступны следующие функции:использование кабинета интернет-бухгалтерии без дополнительной авторизации в личном кабинете;автоматическое формирование отчетов и отправка их через Интернет;формирование первичных документов за несколько кликов;автоматическое формирование кадровых документов;складской и товарный учёт;финансовая аналитика;автоматический расчет налогов, заработной платы, командировочных и больничных;ведение учета в «облаке» – для доступа ко всей бухгалтерии нужен только Интернет;подключение онлайн-касс и CRM систем.Сервис аккредитован в соответствии со 152-ФЗ «О персональных данных».Вся информация передается по защищенному каналу связи, что гарантирует безопасность использования сервиса.Банк УРАЛСИБ регулярно интегрирует различные сервисы в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online». Предпринимателям уже доступен небанковский сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE,конструктор документов FreshDoc и сервис проверки контрагентов.В ближайших планах – интеграция в Интернет-банк «УРАЛСИБ – бизнес-online» таких сервисов, как юридическиеонлайн-консультации, тестирование и оценка персонала и многое другое.