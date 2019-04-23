Во Владивосток прибыли два самолета из Пхеньяна. Планировалось, что прилетит только один борт. На самолете, прибытие которого было отмечено в расписании, прилетела северокорейская делегация – около 30 человек. Один из ее членов с силой ударил по видеокамере журналиста из Южной Кореи.

Во Владивосток прибыли два самолета из Пхеньяна. Планировалось, что прилетит только один борт. На самолете, прибытие которого было отмечено в расписании, прилетела северокорейская делегация – около 30 человек. Один из ее членов с силой ударил по видеокамере журналиста из Южной Кореи, пытавшегося задать ему вопрос.Не давая никаких комментариев, не отвечая на вопросы, представители КНДР покинули аэропорт и разъехались на такси и обычных машинах с местными номерами. На автомобилях не было никаких опознавательных знаков, сообщает РИА Новости.Ранее появились сообщения о том, что до конца месяца в России (предположительно – во Владивостоке) встретятся Владимир Путин и Ким Чен Ын. Известно, что управляющий делами Ким Чен Ына северокорейский чиновник Ким Чхан Сон проверил безопасность железнодорожного вокзала Владивостока.