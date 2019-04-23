Вмешаться пришлось прокуратуре

Вмешаться пришлось прокуратуреАлександровская прокуратура провела проверку соблюдения жилищных прав социально незащищенных категорий граждан. Специалисты ведомства выяснили, что 22 и 23-летние местные жители имеют статус лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей.Так, мать молодого человека умерла, а отцы лишили родительских прав. Мать девушки осталась без родительских прав, об отце ничего неизвестно.Молодых людей приняли на учет в качестве нуждающихся в жилье, однако до сих пор им никто так и не выдал квартиры.Прокурор обратился в суд с исками, в которых потребовал обязать районную администрацию предоставить сиротам благоустроенные квартиры во внеочередном порядке. Суд удовлетворил иск.