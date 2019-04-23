Сумма ущерба превысила 53 тысячи рублей

Сумма ущерба превысила 53 тысячи рублейВ середине марта этого года в дежурную часть полиции в Александровском районе обратился представитель одной из организаций, сообщивший, что с территории кто-то украл 45 металлических листов.Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила более 53 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранители установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 64-летний местный житель.Мужчина в период отсутствия сотрудников организации на рабочих местах, воровал металлические листы, которые потом продавал.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.