По инициативе партпроекта Единой России Историческая память 7 мая пройдет всероссийская патриотическая акция Диктант Победы. В Сети появился официальный сайт диктанта, на встрече с юнармейцами и кадетами Самарского кадетского корпуса МВД России сообщил координатор проекта депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По инициативе партпроекта "Единой России" "Историческая память" 7 мая пройдет всероссийская патриотическая акция "Диктант Победы". В Сети появился официальный сайт диктанта, на встрече с юнармейцами и кадетами Самарского кадетского корпуса МВД России сообщил координатор проекта депутат Госдумы Александр Хинштейн.На сайте "" можно получить исчерпывающую информацию об акции. Каждый желающий принять участие в "Диктанте Победы" сможет найти адрес ближайшей региональной площадки, узнать состав организационного комитета и прочитать положение о проведении акции. Впрочем, на этом функциональность портала не ограничивается."По окончании диктанта на сайте будет опубликован онлайн-тест на знание Великой Отечественной войны. Итоги "Диктанта Победы" появятся на сайте в День России", – объяснил депутат. Непосредственно в день проведения диктанта портал будет вести трансляцию из музея Победы на Поклонной горе в Москве – центральной площадки акции.Старт работе сайта "диктантпобеды.рф" дал Герой Советского Союза, почетный гражданин Самарской области Владимир Иванович Чудайкин. Ветеран удостоен высшего звания за участие в боях при освобождении Берлина.Александр Хинштейн объяснил, почему участие в акции Владимира Чудайкина особо почетно и символично. "Расчеты танка Т–34, в котором он проходил службу, в конце апреля 1945 года своей огневой поддержкой обеспечивали водружение красного знамени над рейхстагом", – подчеркнул он.Парламентарий рассказал о планах поддержания работы сайта и после завершения "Диктанта Победы". Он отметил, что у организаторов проекта есть цель провести эту акцию и в 2020 году, когда будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Поэтому наличие такого сайта для нас важно и нужно", – добавил депутат Госдумы.Организаторы нашли способ поддерживать интерес участников "Диктанта Победы" к самому сайту. На нем будут регулярно появляться новости о самой акции, а также о других событиях в военно-патриотической сфере. Кроме того, на портале будут публиковаться тесты и викторины, с помощью которых любой желающий сможет проверить свое знание истории Великой Отечественной войны.Отметим, партийный проект "Единой России" "Историческая память" занимается сохранением и рестоврацией памятников истории и культуры. На данный момент в России насчитывается свыше 90 тысяч памятников федерального, регионального и местного значения, При этом каждый второй из них нуждается в срочном капитальном ремонте.Проект "Историческая память" контролирует реставрацию монументов. Его участники привлекают к активному сотрудничеству общественников – они оперативно указывают на возможные недостатки в работе.Кроме того, у партпроекта есть отдельное направление, посвященное сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В его рамках в регионах работают такие проекты, как "Защитникам Отечества посвящается…", "Вахта памяти", "Свеча памяти" и многие другие.