Сотрудники полиции предостерегли пенсионеров от покупки лекарственных препаратов, дорогостоящей медицинской техники у незнакомых людей, уделили внимание телефонным мошенничествам.

Участковые уполномоченные полиции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в рамках проводимых на территории Владимирской области мероприятий по профилактике преступлений мошеннического характера провели с гражданами разъяснительные беседы, рассказав о распространенных методах обмана и способах защиты от них.Сотрудники полиции предостерегли пенсионеров от покупки лекарственных препаратов, дорогостоящей медицинской техники у незнакомых людей, какими бы представительными внешне они не выглядели. Также напомнили, что мошенники часто ходят по квартирам пожилых людей, представляясь сотрудниками различных социальных служб. В результате таких визитов у пенсионеров пропадают деньги и ценности. Поэтому очень важно проявлять бдительность, не впускать в свою квартиру незнакомцев и обязательно требовать удостоверение и звонить в соответствующую организацию.Особое внимание во время бесед было уделено телефонным мошенничествам. Полицейские порекомендовали местным жителям не доверять звонкам от посторонних, сообщающих о блокировке банковской карты или родных, попавших в беду. Сотрудники полиции предостерегли, что необходимо, прежде всего, перезванивать своим близким родственникам, а также, в случае совершения противоправных действий, сообщать в полицию.В ходе бесед с местными жителями правоохранители вручили памятки, в которых содержатся рекомендации для граждан и контактная информация, по которой можно связаться с правоохранителями. Подобные памятки участковые уполномоченные полиции разместили и на информационных стендах жилых домов.Кроме этого, состоялись рабочие встречи по вопросам профилактики мошенничеств сотрудников полиции с представителями городской администрации, комитетов территориального общественного самоуправления, народной дружины «Новый рубеж» и комплексного центра социального обслуживания населения, где были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере борьбы с мошенничествами.