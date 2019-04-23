Ночью 24 и 26 апреля там ограничат движение

Ночью 24 и 26 апреля там ограничат движениеНочью 24 и 26 апреля на федеральной трассе М-7 «Волга» в Покрове и Киржаче установят пролётные строения стационарных надземных пешеходных переходов, а также П-образной опоры.В целях безопасности на этих участках временно ограничат движение: проезжую часть сузят до двух полос, максимальная скорость – 40 километров в час. На 30 минут движение ограничат полностью.24 апреля на 95+486 км в Киржаче ограничения введут с 00:00 до 02:00. Технологический перерыв - с 00:15 до 0:45. В этот период над проезжей частью смонтируют П-образную опору.В ночь с 25 по 26 апреля ограничения введут с 22:30 до 4:40 на 96+214 км в Киржаче и на 101+840 км в Покрове. Технологический перерыв на 30 минут: в Покрове - с 23:30 до 00:10, в Киржаче - с 3:00 до 3:40.