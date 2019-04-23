Конституционный суд Латвии признал законным перевод русских школ на латышский язык обучения. Переход на единый язык образования начнется в этом году и завершится к 1 сентября 2021 года.

Конституционный суд Латвии признал законным перевод русских школ на латышский язык обучения."Решение суда окончательное, не подлежит оспариванию и вступает в силу с момента его объявления", — объявила судья.Иск к министерству образования и науки подали депутаты парламентской фракции "Согласие". Первое заседание по этому делу состоялось в конце февраля, напоминает "Россия 24".Истцы оспаривают поправки к закону, которые "ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко осужают использование языков меньшинств". Эти изменения Латвийский сейм одобрил год назад. Постепенный переход на единый язык образования начнется с этого года и должен завершиться к 1 сентября 2021 года.В Латвии проживают около 2 миллионов человек, 40 процентов из них — русскоязычные, уточняет РИА Новости. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.