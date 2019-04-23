В возрасте 98 лет ушел из жизни глава монархического дома Люксембурга великий герцог Жан.

В возрасте 98 лет ушел из жизни глава монархического дома Люксембурга великий герцог Жан, передает РИА Новости."С глубокой грустью сообщаю о кончине моего глубоко любимого отца", — говорится в заявлении монаршего правителя, великого герцога Люксембурга Анри​​​.В мае 1940 года после немецкой оккупации Люксембурга вместе с семьей герцог Жан бежал во Францию, затем — в Канаду. В ноябре 1942 года он вступил в ряды британской армии, участвовал в Нормандской операции и освобождении Брюсселя.После отречения от престола его матери великой герцогини Шарлотты Люксембургской в ноябре 1964 года он встал во главе государства.В 2000 году глава правящей в Люксембурге династии Пармских Бурбонов передал управление страной своему старшему сыну герцогу Анри, отрекшись от престола.Великий герцог Жан с 1946 года по 1998 год был членом МОК. В 1968—1969 годах — член комиссии МОК по зимним Олимпийским играм. С 1973 по 1976 год он руководил комиссией МОК по правилам. С 1998 года был почетным членом МОК.