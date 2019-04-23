В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина. Ее тело обнаружили на козырьке подъезда по Кронштадтскому бульвару. Обстоятельства этой трагедии выясняют следователи.

В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина. Ее тело обнаружили на козырьке подъезда по Кронштадтскому бульвару. Обстоятельства этой трагедии выясняют следователи.Спортсменка скончалась от травм после падения с большой высоты. Как сообщает "Комсомольская правда", тело погибшей направлено во второй судебный морг.Напомним, Кристина являлась кандидатом в мастера спорта. Она становилась победительницей чемпионатов Москвы и Московской области. В 2013 стала чемпионкой кубка России. Девушка дралась настолько свирепо, что получила прозвище "лютая".