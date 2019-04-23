23.04.2019

2019-04-23 11:55:44

В Подмосковье мигранты избили и ограбили женщину

В Наро-Фоминске двое злоумышленников напали на жительницу поселка Селятино и забрали у нее деньги и мобильный телефон. После инцидента пострадавшая обратилась в полицию.



По словам женщины, преступники нанесли ей несколько ударов по спине, после чего отобрали личные вещи. Общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.



Позднее правоохранителям удалось задержать мужчин. Злоумышленниками оказались двое жителей ближнего зарубежья. Им грозит до 12 лет тюрьмы, сообщает .