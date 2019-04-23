Сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленников спустя несколько минут после поступившего в полицию сообщения.

Вечером 6 апреля в Отделение МВД России по Селивановскому району поступило сообщение о хищении автомобиля у 49-летнего жителя соседнего района, находившегося на территории поселка Красная Горбатка. По указанному адресу незамедлительно направился ближайший наряд патрульно-постовой службы.По пути следования к месту происшествия сотрудники полиции обнаружили указанный автомобиль с механическими повреждениями. На месте был задержан мужчина, который, предположительно, мог иметь отношение к угону. Через несколько минут недалеко от места происшествия полицейские при содействии граждан задержали второго предполагаемого злоумышленника.В ходе дальнейшей проверки установлено, что несколькими часами ранее задержанные, 43-х и 18-летние жители Мурома, употребив спиртное, на такси отправились в Селивановский район. По пути приятели завладели автомобилем, планируя продолжить поездку самостоятельно. Однако совершили ДТП и были оперативно задержаны полицейскими.Один из злоумышленников, покидая машину, похитил находившийся в салоне мобильный телефон таксиста.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем) и ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.