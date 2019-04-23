В семи городах Китая – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Ханчжоу и новой экономической зоне Сюнъань – запущена испытательная связь мобильного Интернета пятого поколения 5G 7+33+n.

В семи городах Китая – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Ханчжоу и новой экономической зоне Сюнъань – запущена испытательная связь мобильного Интернета пятого поколения 5G "7+33+n". В 33 городах будут созданы "горячие точки", и еще в нескольких городах заработают заказные спецсети 5G.О запуске сети сообщил председатель корпорации China Unicom Ван Сяочу, передает РИА Новости. Он сделал свое заявление в Шанхае, на конференции по развитию инноваций 5G.Лицензии на использование тестовых частот 5G имеют все три основных сотовых оператора Китая — China Telecom, China Mobile и China Unicom.Скорость обмена данными в сети 5G – более 10 Гбит в секунду. Это в 30 раз быстрее, чем в сети 4G. В России 5G протестируют на территории Морозовской детской городской клинической больницы в Москве, это произойдет в конце 2019 года.