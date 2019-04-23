Первый съезд социальных работников Сибири стартовал в Кемерове. На мероприятие прибыли участники из 27 российских регионов и 12 стран мира. В том числе из США, Австралии, Китая, Великобритании и Франции.

Первый съезд социальных работников Сибири стартовал в Кемерове. На мероприятие прибыли участники из 27 российских регионов и 12 стран мира. В том числе из США, Австралии, Китая, Великобритании и Франции. Специалисты планируют обсудить основные проблемы социальной сферы и сформировать комплексный план по улучшению условий работы, передает ГТРК "Кузбасс".Всего на форум приехали около 800 руководителей органов соцзащиты. В рамках съезда участников познакомят с передовыми технологиями в области социальной поддержки населения. В программе запланированы тематические семинары, дискуссионные площадки и круглые столы."Трудно словами описать благодарность за труд социальных работников. Они регулярно помогают ветеранам, одиноким пенсионерам и инвалидам. Высшей оценкой их деятельности является благодарность людей", — заявил губернатор.Напомним, в этом году Кузбасс был включен в нацпроект "Демография", разработанный по приказу Владимира Путина.