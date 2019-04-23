Одного заключенного незаконно водворили в штрафной изолятор, а другому объявили выговор

Одного заключенного незаконно водворили в штрафной изолятор, а другому объявили выговорВладимирская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявила нарушения порядка привлечения заключённых, содержавшихся в федеральном казенном учреждении ИК-4 УФСИН России по Владимирской области, к дисциплинарной ответственности.Так, одного осуждённого незаконно водворили в штрафной изолятор, а другому объявили выговор за нарушение установленного порядка отбывания наказания.Спецпрокурор вынес постановления об отмене незаконно наложенных дисциплинарных взысканий. Меры прокурорского реагирования обжалованы администрацией тюрьмы, однако суд встал на сторону прокуратуры.