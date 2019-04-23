Следственный комитет расследует обстоятельства вопиющего инцидента в Химках. Два мальчика девяти и одиннадцати лет повздорили на детской площадке, после чего отец одного из них вмешался в конфликт и сильно избил обидчика сына. Пострадавшему пришлось вызывать скорую помощь.

Следственный комитет расследует обстоятельства вопиющего инцидента в Химках. Два мальчика девяти и одиннадцати лет повздорили на детской площадке, после чего отец одного из них вмешался в конфликт и сильно избил обидчика сына. Пострадавшему пришлось вызывать скорую помощь. По словам очевидцев, нападавший был сильно пьян, а когда приехала полиция, он скрылся на такси."Ребенок был доставлен в больницу с диагнозом ушиб мягких тканей головы, ссадина лица, носовое кровотечение. В рамках проверки следователями будет проведен комплекс мероприятий, с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.