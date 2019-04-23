Сотрудники данных подразделений на ежедневной основе оказывают гражданам широкий спектр государственных услуг...

В мероприятии приняли участие руководители МВД России на региональном уровне, а также начальники подразделений по вопросам миграции территориальных органов Центрального федерального округа.Начальник ГУВМ МВД России заявила, что качественное предоставление государственных услуг гражданам является основным направлением работы территориальных органов МВД России. Сотрудники данных подразделений на ежедневной основе оказывают гражданам широкий спектр государственных услуг и функции, наиболее востребованными из них являются выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации, а также миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства.Валентина Казакова отметила недостаточную эффективность мер, реализуемых территориальными органами МВД России по предоставлению гражданам госуслуг в миграционной сфере. В рамках совещания были рассмотрены вопросы укомплектованности подразделений по вопросам миграции, а также их материально-техническое обеспечение.Подводя итоги совещания, генерал-майор полиции Валентина Казакова поставила ряд задач, направленных на повышение качества предоставляемых гражданам государственных услуг в сфере миграции.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве