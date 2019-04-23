Маша Малиновская опубликовала свои свежие фото. Но не все поклонники смогли узнать гламурную блондинку.

Маша Малиновская опубликовала свои свежие фото. Но не все поклонники смогли узнать гламурную блондинку.Когда-то Маша Малиновская была одной из самых привлекательных телеведущих на отечественном телевидении. Яркая блондинка сводила с ума аудиторию своими смелыми декольте и эротическим тембром голоса. Однако в какой-то момент гламурная красотка пропала.Сейчас Машу Малиновскую можно увидеть в клубах, где она дает диджей-сеты. Красавица много путешествует по стране, выступая со своей музыкой. Кроме того периодически она снимается в различных телевизионных шоу. К примеру, недавно Малиновская приняла участие в шоу "Секрет на миллион", где пожаловалась на лишний вес.Чтобы похудеть, Маша даже прибегала к сомнительным средствам. "Я заказывала специальные тайские таблетки для похудения. Знаю, что это довольно опасно для здоровья, но готова пойти на риск. Я стресс всегда заедаю. Не могу отказаться от удовольствия попробовать что-то вкусное", – объяснила телеведущая.Сейчас, судя по последним фотографиям на ее страничке в Instagram, проблемы с лишними килограммами остались позади. Однако что-то случилось с ее лицом, высказали уверенность поклонники в комментариях. Некоторые фанаты признались, что буквально не узнали свою любимицу. "На себя не похожа", "Что с лицом?", "Фотошоп или пластика?" – высказались недоумевающий пользователи Сети.