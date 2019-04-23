Бесплатно долететь до любого города России или стран, ранее входящих в состав СССР, смогут жители Петербурга - участники Великой Отечественной. Речь идет, в том числе, о блокадниках и узниках концлагерей. Ветераны войны смогут получить билеты и в зарубежные страны.

Бесплатно долететь до любого города России или стран, ранее входящих в состав СССР, смогут жители Петербурга — участники Великой Отечественной. Речь идет, в том числе, о блокадниках и узниках концлагерей. Ветераны войны смогут получить билеты и в зарубежные страны. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".Подобная акция традиционно проходит в преддверии празднования Дня Победы. Выбрать подходящий рейс можно с 23 апреля и до 12 мая. Билеты действительны в течение одного месяца. Также организации акции напоминают, что бесплатным будет и перелет для одного сопровождающего.Власти города планируют, что число авиаперевозчиков, участвующих в акции, увеличится. Во всяком случае ветеранам советуют не торопиться и не стараться забронировать билеты в первый же день акции — их обязательно получат все. Забронировать льготные билеты можно будет также в Пушкине и Кронштадте. Все справки по телефону: 8-800-444-55-55.