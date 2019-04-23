На Поклонной горе перед Центральным Музеем Великой Отечественной войны стартовал автопробег по местам сражений в период Великой Отечественной войны.

На Поклонной горе перед Центральным Музеем Великой Отечественной войны стартовал автопробег по местам сражений в период Великой Отечественной войны.Мероприятие, в ходе которого участники проедут по местам воинской славы от Москвы до Симферополя, приурочено к 75-й годовщине освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.«Мы поедем по тем местам, где героически сражались и погибали наши соотечественники и закончим наш пробег в Севастополе. Что такое Севастополь в период Великой Отечественной войны? Это 1200 человек из многотысячного города, оставшихся в живых, на момент освобождения нашими войсками в 1944 году. Это 35 батарея, где трагически погиб начальник милиции Севастополя майор Кузин, обнаруженный и опознанный по ордену почета. Сейчас возле корабельной бухты его именем назван полигон. Очень важно, чтобы каждый подвиг не был забыт. Нельзя забывать героическую историю нашего народа», - заявил председатель Совета ветеранов ГУУР МВД России подполковник милиции Алексей Евгеньевич Дарков.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве