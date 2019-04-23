В соревнованиях участвовало более 100 спортсменов

В соревнованиях участвовало более 100 спортсменовСпортсмены Владимирской области завоевали 38 медалей на чемпионате и первенстве России по дзюдо. Соревнования проходили среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями, они проходили в Суздале с 17-го по 21-е апреля. В соревнованиях участвовало больше 100 дзюдоистов из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, республик Дагестан и Саха, из Владимирской, Воронежской, Курганской, Ростовской и Тамбовской областей. В состав сборной 33-го региона вошли спортсмены из Владимира, Мурома, Коврова и Судогодского района.Владимирцы сумели выиграть 9 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых наград. В чемпионате наши спортсмены завоевали 7 золотых и одну серебряную медали. Судогодцы – Ксения Горчакова, Станислав Седов и Анатолий Садаков, которых тренирует Олег Крылов, выполнили нормативы мастеров спорта.