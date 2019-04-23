Основными критериями ялвяются степень готовности дома и объемы продаж.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому достраивать жилье с привлечением средств дольщиков после 1 июля 2019 года можно будет без перехода на проектное финансирование и открытия эскроу-счетов, выполнив соответстующие критерии. Документ опубликован на сайте кабинета министров в понедельник.С 1 июля в России меняется схема долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить критерии, которые позволили бы застройщикам достраивать отдельные проекты и заключать договора долевого строительства после 1 июля по старым правилам.В Минстрое РФ ранее озвучивали предварительные критерии, выполнив которые девелоперы могут работать без эксроу после 1 июля. Так, количество заключенных ДДУ должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений в проекте, а степень готовности дома должна составлять не менее 30%. Однако, итоговый вариант дорабатывался.В понедельник было принято окончательное постановление, определяющее эти критерии. Правительство сохранило эти две позиции. Таким образом, по старым правилам разрешено достраивать те проекты, где степень готовности многоквартирного дома составляет 30% и выше, а число заключенных ДДУ не менее 10% от количества жилых и нежилых помещений в жилом доме.Однако, есть и ряд послаблений. Так, например, если строительство ведется в рамках развития застроенной территории или комплексного освоения территории, то степень готовности объекта для продажи жилья без эскроу-счетов должна составлять не менее 15%. Эта норма также распространяется при наличии обязательства застройщика по строительству и передаче объектов социальной и инженерно-технической инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность или по сносу ветхого и аварийного жилья.Для девелоперов, которые включены в список системообразующих организаций РФ и имеют действующие разрешения на строительство не менее 4 млн кв м жилья на территории четырех и более российских регионов, порог готовности объектов снижен до 6%. Сегодня данные критерии выполняют только два крупнейших застройщика: ПИК и ЛСР. Граница в 6% также установлена для девелоперов, которые взяли обязательства по достройке проблемных объектов.Кроме этого, значения критериев и случаи их применения могут быть уточнены на основании соглашений между российским правительством и региональными властями. Регионы смогут установить собственные критерии, если предоставят финансовые гарантии достройки домов, в которых застройщики получили право продавать жилье без эскроу счетов. Также в постановлении указана методика определения степени готовности.Сам переход на проектное финансирование должен исключить появление новых обманутых дольщиков. Новые правила финансирования строительства жилья не должны заморозить начавшиеся стройки, а люди должны получить ключи от своих квартир. Именно поэтому вводятся послабления, отметил глава правительства. Вице-премьер Виталий Мутко в свою очередь заявил, что Минстрой создаст межведомственную комиссию по определению перечня системообразующих застройщиков.