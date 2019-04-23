Число погибших в результате серии терактов на Шри-Ланке увеличилось до 310 человек. Во вторник утром память жертв почтили минутой молчания. В стране введен режим чрезвычайного положения. Власти полагают, что в подготовке нападения участвовали боевики ИГИЛ (запрещена в России).

Число погибших в результате серии терактов на Шри-Ланке увеличилось до 310 человек. Во вторник утром память жертв почтили минутой молчания. В стране введен режим чрезвычайного положения. Власти полагают, что в подготовке нападения участвовали боевики ИГИЛ (запрещена в России).Усиленные полицейские патрули, закрытые католические школы и оцепление возле соборов. С полуночи на Шри-Ланке действует режим чрезвычайного положения. Главная цель – не допустить новых терактов. Пока жители пытаются отойти от шока, власти страны получают телеграммы с соболезнованиями и словами поддержки от международного сообщества."Генеральный секретарь надеется, что виновные в терактах будут привлечены к ответственности. Он также передает слова соболезнования родственникам погибших, народу и правительству Шри-Ланки. Генеральный секретарь желает скорейшего выздоровления раненым и от лица ООН выражает солидарность с жителями этой страны", — сказал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.Более 300 погибших и полтысячи раненых. В общей сложности террористы привели в действие 8 взрывных устройств. В нападении власти обвиняют исламистскую группировку "Таухиид Джамаат" (запрещена в России) — малоизвестная организация, которую ранее подозревали лишь в осквернении буддийских статуй. Спецслужбы полагают, что ее участники связаны с ИГИЛ. В начале года на острове был обнаружен первый полномасштабный лагерь боевиков. Более того, 4 апреля власти были проинформированы о том, что экстремисты готовят серию терактов."Четвертого апреля международная разведка предупреждала нас о том, что готовится серия терактов, целями которой станут христианские церкви, отели и популярные среди туристов места. Небольшая локальная группировка не смогла бы организовать столь масштабное нападение. Поэтому мы сейчас выясняем, кто оказывал поддержку террористам", — заявил спикер правительства Шри-Ланки Раджиту Сенаратне.На вопрос, почему службы безопасности не смогли предотвратить теракты, власти ответить не могут. А некоторые эксперты и вовсе полагают, что при попустительстве местных силовых структур, Шри-Ланка успела превратиться в новый плацдарм для выдавленных из Сирии террористов. Все это может серьезно ударить по экономике государства.Шри-Ланка — популярна у туристов со всего мира. Остров ежегодно посещали 60 тысяч наших соотечественников. В связи с недавними событиями российский МИД рекомендует отказаться от поездок на Шри-Ланку. В свою очередь, Ростуризм призвал тех, кто уже находится на Острове, не покидать территории отелей и не выходить в город без необходимости. Ведомство также советует туроператорам прекратить продажу путевок в этом направлении. Там напомнили, что согласно законодательству, покупатели могут расторгнуть договор с компанией и потребовать возврат денег из-за существенного ухудшения условий путешествия.