Нарьян-Мар уже несколько дней переживает наводнение из-за таяния снега. Местные жители жалуются, что по городу невозможно передвигаться без высоких сапог или даже плавательных средств. В самых глубоких местах организованы импровизированные паромы — переправа осуществляется на резиновых лодках.

Нарьян-Мар уже несколько дней переживает наводнение из-за таяния снега. Местные жители жалуются, что по городу невозможно передвигаться без высоких сапог или даже плавательных средств.Затоплены дворы, детские площадки и, самое главное, городские дороги. Водители ездят на свой страх и риск, погружаясь в воду по самый капот и поминутно ожидая поломки двигателя в следствие гидроудара.В свою очередь, пешеходы особенно глубокие места форсируют при помощи резиновых лодок — по некоторым улицам курсируют импровизированные паромы.