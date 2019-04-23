Представители британского производителя ракетных систем MBDA и французского центра изучения оптики и лазеров ALPhANOV открыли в Бордо лабораторию по изучению влияния боевых лазеров на различные материалы.

Представители британского производителя ракетных систем MBDA и французского центра изучения оптики и лазеров ALPhANOV открыли в Бордо лабораторию по изучению влияния боевых лазеров на различные материалы, сообщает Defence Connect.Лабораторию строили с 2016 года.В ней будут тестировать лазерное оружие, которое в дальнейшем будут поставлять клиентам в Британии и ФРГ.Представители лаборатории заявили, что с помощью испытаний на тестовом полигоне они смогут подогнать оборудование под нужды клиентов.Установленный в лаборатории лазерный излучатель имеет изменяемую мощность от 1 до 10 киловатт.Лазерные установки будут применять в борьбе с дронами, ракетами, морскими судами и другими объектами.