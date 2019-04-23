Работы производятся в круглосуточном режиме

Работы производятся в круглосуточном режимеС наступление теплого сезону муниципальному предприятию «Центр управления городскими дорогами» предстоит обновить 280 километров дорожной разметки, а также на 510 пешеходных переходах во Владимире. На утро понедельника, 22 апреля, работы выполнили на 60%.По распоряжению сити-менеджера Андрея Шохина, разметку обновляют в круглосуточном режиме - самые масштабные работы стараются выполнять ночью, чтобы не создавать помех движению автомобилей. Днем работают, как правило, на пешеходных переходах.Обновлённая дорожная разметка, безусловно, необходима. Однако, как отмечают владимирцы, она, к сожалению, не повлияет на качество дорожного покрытия, на замену которого пока не хватает финансирования.