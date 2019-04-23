Незаконное приобретение или сбыт официальных документов - уголовно наказуемое деяние

Незаконное приобретение или сбыт официальных документов - уголовно наказуемое деяниеВладимирская прокуратура провела проверку в сфере противодействия распространению запрещенной информации в интернете.Специалисты ведомства выявили ряд сайтов, предлагающих приобрести документы о прохождении обучения. На данных ресурсах можно было купить дипломы высших и средне специальных учебных заведений, аттестаты за 9 и 11 класс. Документы предлагали приобрести за любой год на выбор заказчика, можно было заказать и чистые бланки для самостоятельного заполнения.Незаконное приобретение или сбыт официальных документов - уголовно наказуемое деяние.Прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд. В настоящее время доступ к сайтам заблокировали.