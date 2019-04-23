Посетить ее можно в Центре пропаганды изобразительного искусства

Посетить ее можно в Центре пропаганды изобразительного искусстваЮбилейная выставка современного владимирского живописца, члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств включает в себя более 100 произведений, написанных им за последние 30 лет профессиональной деятельности. Этюды и картины, пейзажи, натюрморты и портреты составят разнообразную впечатляющую экспозицию.Художник родился 9 апреля 1949 г. на Донбассе, в 1966-ом году поступил в Ростовское-на-Дону художественное училище им. М. Б. Грекова. После его окончания он стал преподавателем, а затем директором художественной школы г. Таганрога Ростовской области. В 1977 году живописец уехал на Дальний Восток, начал работать художником-постановщиком в театре Краснознаменного военного округа (г. Уссурийск), затем в Якутии. В 1979-м годуон переехал во Владимир, где в течение 14 лет работал методистом научно-методического центра по изобразительному искусству в управлении культуры Владимирской области, а также в Доме народного творчества. Постоянный участник областных и региональных выставок Николай Бондаренко организовал более шести персональных вернисажей.Произведения художника можно отнести к направлению фигуративной живописи, однако в них нет натуралистичной завершенности. Автор придерживается техники пастозной масляной живописи. Его увлекают красочность мира, он стремится запечатлеть то, что будет дарить радость и хорошее настроение. Особенно любит художник пейзажи владимирского края и натюрморты с полевыми цветами. Он стремится запечатлеть главный момент жизни цветка – его расцвет.Произведения Н. М. Бондаренко находятся в картинных галереях и частных собраниях, например, работа «Вечер» (1992)хранится в фондах Музея русского импрессионизма в Москве.Выставка работает до 19 мая. Цена билетов – 50-100 рублей. Добро пожаловать!