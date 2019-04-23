Один человек погиб и еще двое получили травмы в результате неудачной попытки обгона на трассе в Елизовском районе Камчатского края. Один из четырех столкнувшихся автомобилей перевернулся, а другой – вылетел в кювет.

В Сети опубликованные кадры с регистратора, установленного в салоне одного из четырех автомобилей, принявших участие в серьезной аварии, произошедшей в минувшее воскресенье, 21 марта, на трассе между поселками Нагорный и Вулканный в Елизовском районе Камчатского края.Водитель Subaru Forester при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и поочередно столкнулся с тремя машинами — Toyota Camry, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Land Cruiser 80.Как сообщают местные СМИ, 34-летний предполагаемый виновник ДТП скончался в больнице от полученных травм.Еще два человека – 38-летняя женщина, находившаяся за рулем Land Cruiser Prado, и пассажир Toyota Land Cruiser 80 получили травмы. После оказания медицинской помощи они были направлены на амбулаторное лечение, об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.