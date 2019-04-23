Певица раскритиковала собственную
фотосессию в глянцевом журнале. Анжелика Варум считает, что современные издания
злоупотребляют ретушью.
Певица раскритиковала собственную
фотосессию в глянцевом журнале. Анжелика Варум считает, что современные издания
злоупотребляют ретушью.
Артистка
выразила недовольство в своем Instagram. Она высказалась за естественную красоту,
которую "фотошопят" в глянцевых журналах. Анжелика Варум уверена, что ретушь нужно
использовать минимально.
Знаменитость поделилась снимком
обложки журнала, которому ранее дала интервью. Она отметила, что была очень
рада пообщаться с журналисткой, но радость ушла, когда она увидела обложку
журнала. Собственное фото шокировало Анжелику Варум.
"Не понимаю, как из довольно симпатичных, живых фотографий, при печати
получается такое страшное восковое чудище без возраста и без какого-либо намека
на эмоции?! Что это за тренд – живых людей превращать в "мертвых"?", -
высказалась артистка. Она
добавила, что не против деликатной ретуши, но нельзя полностью уничтожить
личность в погоне за "каким-то эфемерным стандартом".
извинилась за свой гневный пост перед творческой группой. Вместе с тем
она отметила, что если бы промолчала, то поддержала бы "тенденцию
обезличивания".
Как писали "Дни.ру", недавно участвовала в студийной фотосессии с
переодеваниями. Певица призналась, что с каждым годом энтузиазма для съемок у
нее все меньше. Тем более что, по словам певицы, ей просто некогда этим
заниматься.