Певица раскритиковала собственную фотосессию в глянцевом журнале. Анжелика Варум считает, что современные издания злоупотребляют ретушью.

Певица раскритиковала собственнуюфотосессию в глянцевом журнале. Анжелика Варум считает, что современные изданиязлоупотребляют ретушью.Артисткавыразила недовольство в своем Instagram. Она высказалась за естественную красоту,которую "фотошопят" в глянцевых журналах. Анжелика Варум уверена, что ретушь нужноиспользовать минимально.Знаменитость поделилась снимкомобложки журнала, которому ранее дала интервью. Она отметила, что была оченьрада пообщаться с журналисткой, но радость ушла, когда она увидела обложкужурнала. Собственное фото шокировало Анжелику Варум."Не понимаю, как из довольно симпатичных, живых фотографий, при печатиполучается такое страшное восковое чудище без возраста и без какого-либо намекана эмоции?! Что это за тренд – живых людей превращать в "мертвых"?", -высказалась артистка. Онадобавила, что не против деликатной ретуши, но нельзя полностью уничтожитьличность в погоне за "каким-то эфемерным стандартом".извинилась за свой гневный пост перед творческой группой. Вместе с темона отметила, что если бы промолчала, то поддержала бы "тенденциюобезличивания".Как писали "Дни.ру", недавно участвовала в студийной фотосессии спереодеваниями. Певица призналась, что с каждым годом энтузиазма для съемок унее все меньше. Тем более что, по словам певицы, ей просто некогда этимзаниматься.