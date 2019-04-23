Певица поразила поклонников своим умением прощать
обиды. Рита Дакота опубликовала в своем Instagram
душевный пост.
Певица поразила поклонников своим умением прощать
обиды. Рита Дакота опубликовала в своем Instagram
душевный пост.
Послание исполнительница
посвятила своей дочке Мие. "Сегодня моей главной в жизни любви полтора года. С днем
рождения, моя вселенная! Я так сильно люблю тебя и так сильно благодарю за то,
что выбрала мамой именно меня", – обратилась Рита Дакота к малышке.
Затем артистка адресовала
ласковые слова бывшему мужу, с которым рассталась из-за его измен, певцу Владу
Соколовскому. "Спасибо тебе @vs20 за то, что
наша Мия именно такая, какая она есть, за то, что вопреки всему, это был
идеальный тандем для создания идеального маленького человечка, и я всю жизнь
буду благодарить тебя за это счастье быть мамой Мии. Моя главная победа,
моя главная музыка, мой главный стимул", – написала .
Поклонники пришли в восторг от поста звезды. "Как девушка
может тонко и красиво указать бывшему на то, что он потерял!", "Я тобой
восхищаюсь. Сильная, мудрая, нежная, красивая!", "Сильно. Мудро. Вашей
доченьке невероятно повезло", "Величие императора в умении прощать и любить! Вы
большая умничка, Рита!", – высказались пользователи соцсети.
Ранее Влад Соколовский выразил надежду, что спустя время
они с смогут
быть друзьями. "Думаю, в будущем все будет проще, но стараюсь не питать
пустых иллюзий", – признался в откровенном интервью певец.