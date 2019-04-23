Певица поразила поклонников своим умением прощать обиды. Рита Дакота опубликовала в своем Instagram душевный пост.

Певица поразила поклонников своим умением прощатьобиды. Рита Дакота опубликовала в своем Instagramдушевный пост.Послание исполнительницапосвятила своей дочке Мие. "Сегодня моей главной в жизни любви полтора года. С днемрождения, моя вселенная! Я так сильно люблю тебя и так сильно благодарю за то,что выбрала мамой именно меня", – обратилась Рита Дакота к малышке.Затем артистка адресовалаласковые слова бывшему мужу, с которым рассталась из-за его измен, певцу ВладуСоколовскому. "Спасибо тебе @vs20 за то, чтонаша Мия именно такая, какая она есть, за то, что вопреки всему, это былидеальный тандем для создания идеального маленького человечка, и я всю жизньбуду благодарить тебя за это счастье быть мамой Мии. Моя главная победа,моя главная музыка, мой главный стимул", – написала .Поклонники пришли в восторг от поста звезды. "Как девушкаможет тонко и красиво указать бывшему на то, что он потерял!", "Я тобойвосхищаюсь. Сильная, мудрая, нежная, красивая!", "Сильно. Мудро. Вашейдоченьке невероятно повезло", "Величие императора в умении прощать и любить! Выбольшая умничка, Рита!", – высказались пользователи соцсети.Ранее Влад Соколовский выразил надежду, что спустя времяони с смогутбыть друзьями. "Думаю, в будущем все будет проще, но стараюсь не питатьпустых иллюзий", – признался в откровенном интервью певец.