Порошенко проиграл выборы на Украине, но выиграл его политический курс, который остался неизменным в программе нового президента. Об этом заявил в эфире программы Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым режиссер Карен Шахназаров, комментируя итоги выборов президента Украины.

Порошенко проиграл выборы на Украине, но выиграл его политический курс, который остался неизменным в программе нового президента. Об этом заявил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" режиссер Карен Шахназаров, комментируя итоги выборов президента Украины."Я не вижу разницы между программами", — пояснил он, имея ввиду, что на Украине остался порошенковский политический курс. Зеленский полностью повторил программу своего предшественника: он идет в НАТО, не собирается выполнять минские соглашения и договариваться с Донбассом."Единственное, что новый президент, возможно, сделает – простит артистов и разрешит им въезд на Украину, — пошутил Шахназаров. — Но под это, видимо, потребует поставки нефти".Говоря серьезно, режиссер не испытывает радости по поводу победы Владимира Зеленского. "Для нас нет никакой альтернативы в этом смысле. Когда человек с еврейскими корнями называет Бандеру героем, это говорит о многом", — считает он.Самое печальное Шахназаров видит в том, что люди, голосовавшие за Зеленского, голосовали за его программу, имеющую антироссийский вектор. «Из этого мы должны понять, что у украинского общества в целом сегодня именно такое отношение к России. И у нас не должно быть никаких иллюзий."Поэтому не надо признавать выборы, а надо ставить вопросы о том, что Украина должна быть нейтральной, выполнять минские соглашения, дать особый статус русскому языку. Только в этом случае можно пойти на те преференции, которые нужны украинской экономике", — заключил режиссер.По итогам второго тура выборов на Украине, который прошел 21 апреля, 41-летний Владимир Зеленский одержал победу. За него проголосовало более 73% избирателей, тогда как у его соперника цифры куда скромнее – всего лишь 24,49%.Как сообщалось, действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что, несмотря на поражение, не собирается уходить из политики и будет в оппозиции к Зеленскому. Выборы в украинский парламент – Верховную раду – ожидаются осенью текущего года, а сейчас партия "Блок Петра Порошенко" имеет самую большую фракцию в нем. Партия же Владимира Зеленского "Слуга народа" появилась на политическом поле Украины только перед президентскими выборами.