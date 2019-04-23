23.04.2019

2019-04-23 15:10:43

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (14(9663) от 23 апреля 2019 года).

НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ

Врио начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец вручил сотрудникам столичной полиции государственные и ведомственные награды. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЕ

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 9 апреля 2019 года на должность начальника Отдела МВД России по району Беговой г. Москвы назначен полковник полиции Твердохлебов Дмитрий Евгеньевич. Читайте на странице 2.



ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ... ОБМЕНА ОПЫТОМ

По приглашению руководства московской полиции в столице с четырёхдневным визитом побывала делегация работников культуры Главного управления внутренних дел Минского горисполкома Республики Беларусь. Продолжение на странице 2.



ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Учащиеся 6 класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей города Троицка» вместе с родителями посетили Центральный музей МВД России, а также Музей истории Московского уголовного розыска на Петровке, 38.Познавательную программу для них организовали Общественный совет ГУ МВД России по г. Москве и совет ветеранов ГУУР МВД России. Читайте на странице 2.



ПАМЯТИ ОГНЕБОРЦА

17 апреля на стене дома № 2 по улице Долгоруковской состоялось открытие мемориальной доски Герою Российской Федерации генерал-майору внутренней службы Владимиру Михайловичу Максимчуку. Читайте на странице 3.



ВАХТЫ В 30-КИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНЕ

Весной 1999 года сотруднику УВД по Юго-Западному административному округу столицы Валерию ВОЛНОВУ на прошедшем в ГУВД Москвы торжественном мероприятии, которое было приурочено к 13-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции, вручили орден Мужества. Российскую государственную награду Валерий Вячеславович получил за подвиг, совершённый ещё в советскую пору — при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Продолжение на страницах 4-5.



ЛЮДИ НЕОБЫЧНОГО ПОДВИГА

Сотни тысяч человек из всех республик бывшего Союза участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — печально памятного нам беспрецедентного бедствия, произошедшего 26 апреля 1986 года. Наверное, мир так и не осознал ещё до конца, что тогда могло случиться, если бы не нашлись они, герои Чернобыля. Подробности читайте на странице 5.



ИСПЫТАНИЕ ДЫМОМ

Тактико-специальное учение по пожарной безопасности и эвакуации личного состава впервые прошло в новом корпусе комплекса зданий по адресу Петровка, 38А. Читайте на странице 6.



ШАГНУЛИ В ОГОНЬ

«А избы горят и горят»… Применительно к мегаполису, не избы — квартиры. Пожары в разных районах Москвы возникают с печальной периодичностью, предотвратить их трагические последствия может лишь своевременное реагирование. Подробности читайте на странице 6.



«Я НА КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ НАД ЗЕМЛЁЮ ЛЕЧУ...»

Неисчерпаем родник народного творчества! В этом мы ещё раз убедились, побывав на концерте победителей смотра художественной самодеятельности сотрудников, ветеранов органов внутренних дел и членов их семей. Концерт под девизом «Московские полицейские — москвичам!» состоялся в Государственном центральном концертном зале «Россия в Лужниках. Читайте на странице 7.



ДВЕ ПОБЕДЫ В ОДИН ДЕНЬ

Лучшим сотрудником правовых подразделений московской полиции стал в прошлом году старший юрисконсульт правовой группы УВД по Зеленоградскому административному округу подполковник внутренней службы Евгений Галин. Читайте на странице 8.



ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ПОЛИЦИИ

Служба собственной безопасности — пожалуй, самая засекреченная полицейская структура, о которой известно очень мало. Но обойтись без неё никак нельзя. Об этой непростой работе нашей газете рассказал начальник отдела собственной безопасности УВД по ЮВАО подполковник полиции Олег ЧУБ. Подробности читайте на странице 8.



БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ, ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ

(или КАК ГОТОВИТЬ БУДУЩИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ)

В Москве прошёл очередной шахматный турнир на приз газеты «Петровка, 38». Состязания проходили на базе столичной школы № 1288 имени Героя Советского Союза Надежды Троян. На шахматные баталии прибыло в два раза больше юных участников, чем на премьеру этих соревнований, состоявшуюся в прошлом году. Читайте на странице 9.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



ТАКОГО ОТ НЕЁ НЕ ОЖИДАЛИ

Участникам офицерского собрания, которое состоялось в УВД по Зеленоградскому административному округу, пришлось обсуждать проступок коллеги: заместитель начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления — начальник 2-го отдела подполковник юстиции Юлия С. (имя фигуранта уголовного дела изменено. — Прим. автора) оказалась под подозрением в совершении преступления. Продолжение на странице 11.



МАГАЗИН С ПОДВОХОМ

Кто из нас не совершал покупки через интернет? Ныне дистанционный способ приобретения товара гораздо более распространён, нежели традиционный. Оно и понятно: торговля в сети имеет массу преимуществ. Это очень удобно, быстро, круглосуточно, а зачастую и дешевле. Однако, несмотря на очевидные плюсы, подобный вариант совершения сделок купли-продажи может быть небезопасен. Читайте на странице 11.



ДЕДУШКА, ДАЙ НА БИЛЕТИК

В УВД по СВАО врио начальника управления, заместитель руководителя УВД, начальник полиции округа полковник полиции Александр Попов на утреннем совещании в торжественной обстановке в присутствии руководителей подразделений вручил Благодарность сотруднику Сбербанка Дмитрию Шупикову. Читайте на странице 11.



СПЕЦНАЗОВЦА-ГЕРОЯ ПОМНЯ ИМЯ

В феврале 2001 года на одном из сайтов вышла в свет статья Геннадия ГОЛОВАНОВА и Игоря ВЛАДИМИРОВА «ПАМЯТЬ: Кровавый «снег» спецназа», и в этой публикации говорится: «Трое офицеров московского СОБРа погибли в один и тот же день — 16 января 1996 года. Спустя сутки, в ночь с 17-го на 18-е, СОБР потерял ещё одного бойца. Подробности читайте на странице 12.



СЧАСТЛИВАЯ СМЕНА — ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ

В период летних каникул многие родители задумываются о том, как сделать отдых ребёнка наиболее полноценным и запоминающимся. Сегодня существует масса возможностей подарить ребёнку увлекательный досуг, например, отправить непоседу в детский лагерь. Продолжение на странице 13.



КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

Состоялось совещание-семинар с руководителями санаториев и центров восстановительной медицины и реабилитации МВД России по актуальным вопросам санаторно-курортного обеспечения, в котором приняли участие представители ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». Читайте на странице 13.



НАШИ ЛИЦА ВСЕГДА В ГРИМЕ

Накануне профессионального праздника российских каскадёров корреспондент газеты попросил активного участника мероприятий и партнёра благотворительного фонда «Петровка, 38», актёра и каскадёра, постановщика трюков, заслуженного артиста Республики Северная Осетия — Алания Алана Диамбекова рассказать о своём жизненном пути. Читайте на странице 14.



В СОГЛАСИИ ДУШИ И ЧЕСТИ

Не так давно Общественный совет при УВД на Московском метрополитене выступил инициатором «Театральной ночи в метро». Тогда слушатели и выпускники актёрской мастерской Академии Никиты Михалкова представили многочисленным зрителям — пассажирам подземки фрагменты экспериментального спектакля «Воскресение» по одноимённому роману Л.Н. Толстого. Продолжение на странице 15.



КАК ЖЕ ТЫ ВЫРОС, ДОРОГОЙ МОЙ!

В глубокой древности здесь шумел дикий лес и текла, извиваясь, небольшая речка. В XIV—XV веках лес поредел и уменьшился, появились кремлёвские предместья, где обустраивались дворцы купцов, в том числе и иностранных, прибывших в Москву из Персии и с Аравийского полуострова, Крыма и Кавказа. По-арабски слово «арбат», или «орбат», означает предместье. Читайте на странице 15.



НАДЁЖНЫЙ ЗАЩИТНИК И УМЕЛЫЙ ОРГАНИЗАТОР ИГРЫ

Его имя — Виктор Савельевич Онопко. Ещё совсем недавно он блистал на полях России и за рубежом, его имя ещё на слуху и как-то неловко о нём говорить в прошедшем времени. Советский и российский футболист, защитник и опорный полузащитник. Читайте на странице 16.



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