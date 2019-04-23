Супруга Сергея Гармаша рассказала, что случилось с ее мужем. Ранее артист отменил одно из мероприятий со ссылкой на болезнь.

Супруга Сергея Гармаша рассказала, что случилось с ее мужем. Ранее артист отменил одно из мероприятий со ссылкой на болезнь.Жена народного артиста РФ Инна Германовна рассказала о состоянии здоровья ее мужа. Она подтвердила, что ранее супруг отменил одно из мероприятий из-за недомогания.Как писала , Гармаш должен был встретиться с сотрудниками завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде 23 апреля. Предполагалось, что Гармаш расскажет собравшимся о своей карьере в кино и театре и ответит на вопросы поклонников. Но, буквально за два часа до мероприятия стало известно об его отмене.По словам жены народного артиста, ее супруг действительно почувствовал недомогание, у него поднялась температура. Более того, не так давно артист перенес воспаление легких."Нет, страшного ничего нет. Просто была высоченная температура, поэтому скорую вызвали. Ну какое там выступление", – сказала Инна Гармаш в беседе с RenTV.В свою очередь помощник артиста Олег Будрин пообещал поклонникам, что встреча состоится после того, как поправиться."Думаю, просто перенесем встречу. Поправится и приедет", – сказал собеседник газеты.