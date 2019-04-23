Скандальный инцидент произошел
во время матча НХЛ, в котором Вашингтон
Кэпиталз встретился с Каролиной.
Александр Овечкин нарушил правила игры.
Скандальный инцидент произошел
во время матча НХЛ, в котором "Вашингтон
Кэпиталз" встретился с "Каролиной".
Александр Овечкин нарушил правила игры.
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" проявил негативные
эмоции на льду и ударил клюшкой своего оппонента. Затем выразил свое недовольство решением судей, саркастически похлопав им в
ладоши. В итоге хоккеиста
наказали и запретили ему выходить на лед до конца игры, передает телеканал. "Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Каролине"
со счетом 5:2.