Скандальный инцидент произошел во время матча НХЛ, в котором Вашингтон Кэпиталз встретился с Каролиной. Александр Овечкин нарушил правила игры.

Скандальный инцидент произошелво время матча НХЛ, в котором "ВашингтонКэпиталз" встретился с "Каролиной".Александр Овечкин нарушил правила игры.Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" проявил негативныеэмоции на льду и ударил клюшкой своего оппонента. Затем выразил свое недовольство решением судей, саркастически похлопав им владоши. В итоге хоккеистанаказали и запретили ему выходить на лед до конца игры, передает телеканал. "Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Каролине"со счетом 5:2.