23.04.2019

2019-04-23 14:45:53

Взрывы на Шри-Ланке взяло на себя ИГ

Ответственность за серию взрывов на острове Шри-Ланка взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещенная в России организация). Новость сообщила американская компания SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность боевиков в Сети.



Перед этим министр средств массовой информации государства Руван Виджеварден заявил, что атаки в стране совершили местные экстремисты. Таким образом они хотели ответь на теракт в новозеландском городе Крайстчерч, передает



Напомним, что 21 апреля в праздник католической Пасхи на острове прогремели восемь взрывов. Согласно последним данным, жертвами стали 321 человек, более 500 пострадали. Дипломат Мария Захарова подтвердила, что среди погибших нет россиян, сообщает телеканал "".