Поклонники артиста задались вопросом, чем сегодня занимается артист. Ведь Сергей Дроботенко сейчас не имеет той популярности, какая была у него в 2000-х годах.

Поклонники артиста задалисьвопросом, чем сегодня занимается артист. Ведь Сергей Дроботенко сейчас не имееттой популярности, какая была у него в 2000-х годах.В Сети потерялизвезду "Аншлага". Говорят, юморист "ушел в тень" с наступлением кризиса: унего существенно упали гонорары за концерты, да и самих гастролей стало меньше,пишет .Сообщается,что теперь о Сергее Дроботенко можно услышать разве что в связи со смертьюкого-то из его коллег. Но из общедоступныхпубликаций в Сети видно, что артист продолжает гастролировать.Сам Сергей Дроботенко заверяет, что у него все прекрасно. Поинформации СМИ, он имеет роскошную квартиру в Москве и вполне приличнозарабатывает. А главной статьей расходов артиста, якобы, являются заграничныепоездки и подарки друзьям.В светской тусовке известно, чтоодним из близких друзей Сергея Дроботенко является юморист Максим Галкин. Поговаривают,что они даже на отдых ездят вместе.Напомним, талантмного лет назад открыл Михаил Задорнов. В 1998 году будущийартист прибыл в Москву из родного Омска. Вскоре его заметил Евгений Петросян ипригласил выступить на конкурсе эстрадных исполнителей. Там присутствовал Задорнов.По словам самого , он позвал их с Максимом Галкиным принятьучастие в его концерте в Серпухове. "Тогда был полный аншлаг", – делилсявоспоминаниями юморист.