Поклонники артиста задались
вопросом, чем сегодня занимается артист. Ведь Сергей Дроботенко сейчас не имеет
той популярности, какая была у него в 2000-х годах.
Поклонники артиста задались
вопросом, чем сегодня занимается артист. Ведь Сергей Дроботенко сейчас не имеет
той популярности, какая была у него в 2000-х годах.
В Сети потеряли
звезду "Аншлага". Говорят, юморист "ушел в тень" с наступлением кризиса: у
него существенно упали гонорары за концерты, да и самих гастролей стало меньше,
пишет .
Сообщается,
что теперь о Сергее Дроботенко можно услышать разве что в связи со смертью
кого-то из его коллег. Но из общедоступных
публикаций в Сети видно, что артист продолжает гастролировать.
Сам Сергей Дроботенко заверяет, что у него все прекрасно. По
информации СМИ, он имеет роскошную квартиру в Москве и вполне прилично
зарабатывает. А главной статьей расходов артиста, якобы, являются заграничные
поездки и подарки друзьям.
В светской тусовке известно, что
одним из близких друзей Сергея Дроботенко является юморист Максим Галкин. Поговаривают,
что они даже на отдых ездят вместе.
Напомним, талант
много лет назад открыл Михаил Задорнов. В 1998 году будущий
артист прибыл в Москву из родного Омска. Вскоре его заметил Евгений Петросян и
пригласил выступить на конкурсе эстрадных исполнителей. Там присутствовал Задорнов.
По словам самого , он позвал их с Максимом Галкиным принять
участие в его концерте в Серпухове. "Тогда был полный аншлаг", – делился
воспоминаниями юморист.